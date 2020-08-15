الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة التربية والتعليم مسار الدبلوماسية، ضمن برنامج «سفراؤنا الوطني استعداد»، ويستهدف مسار الدبلوماسية 100 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، يخوضون البرنامج التدريبي الافتراضي على مدار أسبوعين ويعمل على تدريبهم نخبة من معلمي المدرسة الإماراتية، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية. وأكد السفير عمر غباش، في حوار عن بُعد، أن التسامح والتعاون وتقبل الآخر أسس الدبلوماسية الإماراتية ومبادئها، حاثاً الطلبة على بذل المزيد من الجهود لمواصلة رسالة الإمارات السامية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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