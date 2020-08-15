الامارات | «كهرباء دبي» تركب محطتي «شاحن أخضر» في موقع إكسبو

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تركب محطتي «شاحن أخضر» في موقع إكسبو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكملت هيئة كهرباء ومياه دبي، تركيب محطتين من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مكتب موقع إكسبو دبي، في إطار جهودها لجعل إكسبو دبي مستداماً أثناء إقامة المعرض على مدى ستة أشهر وما بعدها، كما تعمل الهيئة على تركيب 15 محطة في كل من أجنحة الفرص، والاستدامة والتنقل، لخدمة المركبات الكهربائية لزوّار المعرض.

وبصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو دبي المقام خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي 4.26 مليارات درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، إضافة إلى تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، أن «الهيئة تسهم بالتعاون مع الجهات المعنية، في التحضير لاستضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي. وتدرك الهيئة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية لتنفيذ توجيهات القيادة، وتسخير جميع خبراتها وإمكاناتها ليتم تنظيم إكسبو دبي بصورة تليق بدولة الإمارات وسمعة دبي».

وأضاف أن «الهيئة أنجزت في رحلة استضافة إكسبو دبي، مشروعات عملاقة وإنجازات على أرض الواقع، من بينها إنشاء وتطوير شبكات لنقل الكهرباء والمياه، وتبلغ كلفة محطات التحويل الرئيسة الثلاث نحو 420 مليون درهم. وحرصنا على سرعة إنجاز مشروعاتنا الداعمة لتوفير الطاقة المستدامة لمرافق هذا الحدث العالمي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة».

وتابع أن «تندرج خطة الهيئة لتركيب 17 محطة من محطات الشاحن الأخضر في موقع إكسبو ضمن جهودنا لتحقيق مبادرة » (دبي الذكية)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، وخطة دبي 2021 التي ترمي إلى جعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر». وأكد الطاير التزام الهيئة بزيادة أعداد السيارات الهجينة والكهربائية وانتشارها في الإمارة بما ينسجم مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات من قطاع النقل والمواصلات.

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يُذكر أن الهيئة مع اقتراب موعد انتهاء فترة الشحن المجاني لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلة في مبادرة «الشاحن الأخضر»، أعلنت في نوفمبر الماضي، عن تمديد الفترة للسيارات الكهربائية غير التجارية حتى 31 ديسمبر2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية.

أمّا بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل.

240 محطة شحن

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي، من تركيب أكثر من 240 محطة شحن كهربائية بنجاح في مواقع مختلفة في دبي، مثل الهيئات الحكومية ومطوري العقارات والمطارات ومحطات الوقود ومراكز التسوق وبعض العيادات والمستشفيات، والعديد من المكاتب التجارية والمجمعات السكنية في الإمارة، ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر» بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي.

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