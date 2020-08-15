الامارات | 330 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و101 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 330 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و101 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 82 ألفاً و344 فحصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، لحصر المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم. وكشفت الفحوص عن 330 إصابة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 63 ألفاً و819 حالة.وأعلنت الوزارة عن شفاء 101 مصاب بالفيروس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 57 ألفاً و473 حالة. كما أعلنت عن وفاة مصاب، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 359 حالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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