الامارات | عودة عمل الحافلات العامة بين رأس الخيمة ودبي وعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمل الحافلات العامة بين رأس الخيمة ودبي وعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن إعادة تشغيل خطوط الحافلات عبر المدن بين رأس الخيمة ودبي وعجمان بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الجميع، على أن تبدأ مواعيد الرحلات من رأس الخيمة إلى دبي من الخامسة والنصف صباحاً حتى الثامنة والنصف مساءً بمعدل 11 رحلة يومياً، كما تبدأ الرحلات إلى عجمان، من الخامسة والنصف صباحاً حتى الخامسة مساءً، بمعدل سبع رحلات يومياً.

وقال مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل، محمد هاشم، إن الهيئة حريصة على اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل إلزام الركاب بالمرور من خلال بوابة التعقيم وأمام الكاميرات الحرارية مع مراعاة التباعد الجسدي، وإلزام الركاب بارتداء الكمامات طوال الرحلة، كما سيتم التعقيم المستمر للحافلات بعد كل رحلة.

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وأعلنت الهيئة في 25 من يونيو الماضي عن عودة مركبات الأجرة إلى عملها الطبيعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة سائقي مركبات الأجرة والركاب، حيث تم تزويد المركبات بالعوازل البلاستيكية وإخضاع المركبات لعمليات تعقيم يومية بعد كل رحلة، وإلزام العملاء بارتداء الكمامة وترك مسافة أمان بين السائق والراكب، وتجنب الجلوس في المعقد الأمامي.

وطلبت من السائقين عدم لمس الوجه قبل غسل اليدين أو تعقيمهما، إضافة على تجنب لمس الأسطح كثيرة اللمس في السيارة، وارتداء الكمامات أثناء أوقات العمل.

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