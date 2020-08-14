الامارات | حمدان بن راشد.. خطاك الشر يا صاحب القلب النقي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد.. خطاك الشر يا صاحب القلب النقي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على موقع «تويتر»، أمس، وجهها إلى أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية. وقال سموه فيها: «أخي حمدان بن راشد.. صديقي في الطفولة.. عضدي في الشدة.. عوني على الزمن..
.. خطاك الشر يا صاحب القلب النقي».
كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «خطاك الشر بوراشد».
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