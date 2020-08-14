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الامارات | شرطة أبوظبي تستحدث نظام "الكبسولة الحاضنة" للإسعاف الجوي

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ابوظبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت شرطة أبوظبي نظام النقل الطبي بالإسعاف الجوي عبر الكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية عبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والدولة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة لمكافحة جائحة كوفيد-19.


وأكد  عبيد محمد الشميلي نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية خلال تدشينه النظام اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات والارتقاء بمسيرة العمل التطويري تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الدعم والإمكانات بما يحقق أرقي وأفضل الخدمات في مجتمعنا.  

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وأوضح علي سيف الظهوري أخصائي طب الطيران بشرطة أبوظبي أن الكبسولة تعتبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية من مؤسسة صحية إلى أخرى عبر الاسعاف الجوي مع ضمان عدم نقل العدوى للآخرين أو الطاقم المشرف على العلاج مشيراً إلى أنه يمكن استخدامها مستقبلًا لكافة أنواع الأمراض المعدية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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