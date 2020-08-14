الامارات | شرطة أبوظبي تستحدث نظام "الكبسولة الحاضنة" للإسعاف الجوي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تستحدث نظام "الكبسولة الحاضنة" للإسعاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت شرطة أبوظبي نظام النقل الطبي بالإسعاف الجوي عبر الكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية عبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والدولة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة لمكافحة جائحة كوفيد-19.



وأكد عبيد محمد الشميلي نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية خلال تدشينه النظام اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات والارتقاء بمسيرة العمل التطويري تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الدعم والإمكانات بما يحقق أرقي وأفضل الخدمات في مجتمعنا.

Advertisements



وأوضح علي سيف الظهوري أخصائي طب الطيران بشرطة أبوظبي أن الكبسولة تعتبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية من مؤسسة صحية إلى أخرى عبر الاسعاف الجوي مع ضمان عدم نقل العدوى للآخرين أو الطاقم المشرف على العلاج مشيراً إلى أنه يمكن استخدامها مستقبلًا لكافة أنواع الأمراض المعدية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news