الامارات | الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1442 في الحكومة الاتحادية للدولة ستكون يوم الأحد 23 أغسطس الجاري، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 24 أغسطس.

واعتمد مجلس الوزراء في الخامس من مارس 2019 قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019-2020، منح خلاله القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية للقطاعين معاً.

ووفقاً للقرار، شملت قائمة العطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاعين العام والخاص، رأس السنة الميلادية (يوم 1 يناير)، عيد الفطر (أربعة أيام من 29 رمضان إلى الثالث من شوال)، وقفة عرفة، وعيد الأضحى (أربعة أيام من 9-12 ذي الحجة)، رأس السنة الهجرية (يوم واحد في 23 أغسطس الجاري).

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ويتبقّى لموظفي الدولة (حكومي وخاص) ثلاث عطلات رسمية خلال العام الجاري، بعد عطلة رأس السنة الهجرية، الأولى عطلة المولد النبوي الشريف (يوم واحد في 29 أكتوبر المقبل)، والثانية يوم الشهيد (يوم واحد في الأول من ديسمبر)، بينما الأخيرة هي عطلة اليوم الوطني (يومان، الثاني والثالث من ديسمبر).

وذكرت أن الاستثناء الوحيد من تعويض يوم إجازة أي من المناسبات الواردة بالقانون، يكون إذا صادفت هذه الإجازة يوم العطلة الأسبوعية (الجمعة)، لأن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، لم يرد بهما ما ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا صادفت العطلة الأسبوعية، إلّا في حال صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعطاء يوم آخر بدلاً منه.

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