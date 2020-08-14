الامارات | 50 ألف درهم تعويضاً لدكتورعن رسالة «واتس أب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف درهم تعويضاً لدكتورعن رسالة «واتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام شاب، يحمل درجة الدكتوراه، دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد شقيقه، يطالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم، تعويضاً عما لحق به من ضرر أدبي ومعنوي، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لقيامه بسبه عبر رسالة على «واتس أب»، قائلاً «احترم نفسك واعرف حجمك»، فيما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتعويض شقيقه بمبلغ 50 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه بتوجيه عبارات سب لشقيقه عبر رسالة على «واتس أب»، جاء فيها «تحترم نفسك وتعرف حجمك، أنت دكتور مفروض تعرف العواقب أكثر من غيرك، لكن الظاهر هذه شهادة إكسبريس، بحملك التكاليف، قد أعذر من أنذر، الأهم تعرف تكلفة أي خيانة تسويها».

وفتح المدعي بلاغاً جزائياً ضد شقيقه، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية بنيابة الأسرة، ووجهت فيها النيابة التهمة للمدعى عليه بأنه أسند للمجني عليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء من قبل الآخرين، وكان ذلك عبر الشبكة المعلوماتية من خلال برنامج «واتس أب» على النحو المبين في الأوراق. وتمت محاكمة المدعى عليه في القضية الجزائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، التي حكمت عليه حضورياً بإدانته بالتهمة المسندة إليه، وعاقبته بغرامة 250 ألف درهم، وتحميله الرسوم الجزائية، مع مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، ولم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي حكمت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف 50 ألف درهم، وألزمته بالرسوم، ولم يقبل المدعى عليه بحكم الاستئناف، فطعن عليه أمام محكمة النقض، التي حكمت بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعن بالرسم القانوني المستحق، مع الأمر بمصادرة مبلغ التأمين.

Advertisements

وأوضحت هيئة المحكمة في حكمها أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، فإن ذلك الخطأ تسبب في إيذاء مشاعر المدعي، وسبب له أسى وألماً معنوياً، وترتبت عليه أضرار نفسية ومعنوية أصابت المدعي، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول.

وأضافت أنه بالنظر للعبارات التي وجهها المدعى عليه للمدعي تشكل قدحاً في الشهادات العلمية التي تحصل عليها المدعي، والتقليل من مقدراته العلمية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق به، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news