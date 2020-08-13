تطلق Starprise مع نجومها حملة تبرعات "نحنا لبعض" بالتعاون مع بنك الغذاء اللبناني وامباكت ليبانون لمساعدة لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت



أعلنت Starprise بمشاركة النجوم على منصتها عن حملة تبرعات "نحنا لبعض" حيث سيقوم النجوم بالتبرع بجزء من إيراداتهم من الفيديوهات المطلوبة إلى بنك لبنان الغذائي وجمعية امباكت ليبانون. وكان في مقدمة النجوم المشاركة ناهد السباعي وجيني اسبر وجابر الجوخدار وسينتيا خليفة وأيمن رضا.

جاءت هذه الحملة لدعم مدينة بيروت إثر الانفجار الهائل الذي ألمّ بها في يوم 4 آب/أغسطس، ملحقاً بها أضرارًا جسيمة. كما أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين، وترك الآلاف من الأشقاء اللبنانيين مهجرين دون مأوى بعد أن دمر ممتلكاتهم.

قال إياد نصراوي، المدير التنفيذي لشركة Starprise "في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان الشقيق، نحن بأمس الحاجة أن نتعاضد وأعتقد أنه من واجبنا دعم بعضنا البعض. وقد تلقينا عدة طلبات من نجوم Starprise للمشاركة في حملة "نحنا لبعض" حيث أننا نحرص جميعاً على مساعدة بيروت، لطالما عهدنا الشعب اللبناني صامداً مقبلاً على الحياة، وكلنا أمل ان يخرج من هذه المحنة أقوى وأكثر صلابة، وسنحاول تقديم المساعدة قدر استطاعتنا"

وقد عبر النجوم على Starprise عن جاهزيتهم للتفاعل مع جمهورهم وتقديم الدعم للمتضررين من الانفجار من خلال التبرع بجزء من إيراداتهم على Starprise. كما ستقوم المنصة أيضًا بالتبرع بعائداتها خلال هذه الحملة إلى بنك الغذاء اللبناني وجمعية امباكت ليبانون.

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لمحة عن بنك الغذاء اللبناني:

تأسس بنك الغذاء اللبناني عام 2011 من قبل مجموعة من المواطنين اللبنانيين. وهو منظمة غير حكومية هدفها التغلب على الجوع وهدر الطعام في لبنان، كما أنه شريك في شبكة بنك الغذاء الإقليمية المتواجدة في دبي، والتي تعد جزءًا من شبكة بنك الغذاء العالمي.

تقدم المنظمة المساعدات الغذائية للمحتاجين في كل المناطق اللبنانية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية. يتم توزيع الوجبات عن طريق٩٥ جمعية محددة من قبل المنظمة من خلال جمع التبرعات الغذائية وجمع فائض الغذاء من المطاعم الشريكة

والفنادق ومتعهدي المطاعم ومحلات السوبر ماركت بالإضافة إلى موردي المواد الغذائية.

لمحة عن امباكت ليبانون (Impact Lebanon):

هي منظمة غير ربحية تُشكل بمثابة حاضنة اجتماعية للمبادرات الساعية إلى تحقيق أثر إيجابي في لبنان. يرتكز نهجها على تعزيز التبادل الفكري والمعرفي والعمل على مشاركة الموارد والخبرات وإنشاء الشراكات، فضلاً عن تشكيل فرق عمل مؤهلة للنهوض بالأفكار المُتبادلة إلى مستوى المبادرات الفاعلة.

لمحة عن منصة Starprise

Starprise هي منصة تتيح للمعجبين التواصل مع النجوم المفضلين لديهم. يمكنهم طلب وحجز رسائل فيديو مخصصة من النجوم المفضلين لديهم للإجابة على أسئلتهم أو لمفاجأة أصدقائهم وعائلاتهم في مناسبات مختلفة مثل أعياد الميلاد، ودعوات الزفاف، وحفلات التخرج.