تاكيدا تفتتح مكتبها الجديد في ون سنترال بدبي المصمم وفق أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة لإدارة عملياتها في المنطقة

أعلنت شركة "تاكيدا" الدوائية المحدودة المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (TSE.:4502/NYSE: TAK) عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في دبي، وذلك لإدارة عمليات الشركة في كل من الهند وبلدان رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وافريقيا.

يذكر أن مكاتب المنطقة الجديدة في ون سنترال في مركز دبي التجاري العالمي مصممة وفق أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة، حيث حازت على شهادة معايير LEEDالذهبية، وحازت مكاتب شركة "تاكيدا" على المستوى الفضي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "تاكيدا" حققت أهدافها البيئية لعام 2020 قبل الموعد المحدد، ومن أبرز هذه الأهداف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33.7٪ مقارنة بمستويات عام 2005، ويأتي ذلك ليعكس إيمان الشركة بالخطورة التي يشكلها تغير المناخ على صحة الإنسان، مثل انتشار الأمراض المعدية

وفي إطار تصريحه على هذه الخطوة، قال ماهيندر ناياق، رئيس العمليات لشركة تاكيدا في منطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تأتي هذه الخطوة في إطار احتفالات الشركة بمناسبة الذكرى السنوية 239 على تأسيس الشركة الأمر الذي يعكس التزامنا الدائم بالممارسات الصديقة للبيئة والحرص على توفير بيئة عمل صحية لفريق عملنا القائم على إدارة منطقة حيوية مثل هذه المنطقة. كما أنها جاءت لتؤكد التزامنا بتعزيز أهداف الاستدامة وصحة الموظفين وحماية البيئة والمرضى دعوة إلى ضرورة التحرك العاجل تجاه قضايا تغير المناخ المقلقة".

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تشمل مبادرات LEED الرئيسية لهذه المساحة المكتبية الجديدة ما يلي:

تحقيق نسبة 12.3٪ من الترشيد في استخدام الطاقة الذي حدده المعيار المعتمد عالميًا (ASHRAE 90.1-2010).

تحسين جودة الهواء - تحتوي الفرضية على العديد من حلول الهواء النقي وفقًا لمتطلبات المعيار المعتمد عالميا ASHRAE 90.1-2010، والتي تساعد في التحكم في مصادر الملوثات، وإزالتها، وتعزيز صحة الزوار وراحتهم.

ومن جانبه قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "يسر هيئة مركز دبي التجاري العالمي أن ترحب بشركة تاكيدا للأدوية المحدودة في ون سينترال وتهنئها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشركة. ويعكس انتقال الشركة إلى ون سينترال بغية تغطية منطقة جغرافية أوسع، الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، ودوره في دعم جاذبية الإمارة للشركات العالمية. ونحن مستمرون في تطور منطقة ون سينترال التابعة لمركز التجارة العالمي في دبي بهدف توفير عروض مميزة تعكس مكانة دبي كمركز عالمي متطور وبيئة حاضنة للأعمال العالمية ".

يقع ون سنترال في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ويعد وجهة عالمية توفر أساليب عمل وحياة مختلفة كما أنها تعد بيئة مثالية للشركات الرائدة بما توفره من بنية تحتية تكنولوجية متطورة تلبي احتياجات الشركات والأعمال التجارية الحديثة.

تأسست شركة تاكيدا في اليابان في عام 1781. وقد صمم مكتبها الجديد بما يعكس الثقافة اليابانية العريقة وقيم الشركة وفلسفتها والتي تقوم على النزاهة والانصاف والصدق والمثابرة. وتعد أعمال تاكيدا في منطقة الهند وبلدان رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وافريقيا. جزءًا من وحدة الأعمال والنمو في الأسواق الناشئة، وهي واحدة من أربع وحدات أعمال إقليمية تشكل عمليات تاكيدا التجارية في جميع أنحاء العالم والتي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا وكندا.