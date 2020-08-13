الليغرو للتجارة تطلق حملة "تسوق واربح مع السيف" للأواني المنزلية وتوزع جوائز قيمتها 125,000 درهم

أعلنت شركة الليغرو للتجارة (احدى شركات مجموعة الليغرو وعضو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة) يوم 27 يوليو عن الفائزين في مسابقة "تسوق واربح مع السيف"، حيث قامت الشركة التي تعد الوكيل الحصري لشركة السيف للتوكيلات التجارية بالإعلان عن عشرة فائزين وكانت الجائزة الكبرى 25,000 درهم نقدا من نصيب الفائز الإماراتي أحمد عبد الله. كما أعلنت الشركة عن عشرة فائزين بجوائز تبلغ قيمتها 125,000 درهم. وقد استمرت الحملة في الفترة من 7 حتى 31 يوليو 2020.

وقد قامت شركة الليغرو بتنظيم وإطلاق تلك الحملة دعما منها ومساهمة في تنشيط الإقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه الأسواق في ظل أزمة كوفيد 19 ، حيث دعت الجميع للمشاركة عن طريق المعرض أو الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

وتحت إشراف اقتصادية دبي وبحضور السيد محمد حسن تم السحب واختيار عشرة فائزين والإعلان عنهم، وأقيم حفل تسليم الجوائز في معرض الشركة بند الحمر – دبي في 9 أغسطس 2020.

وبالنيابة عن الفائز الأول أحمد عبد الله تسلم الجائزة ابنه هزاع وعبرعن سعادتة البالغة بالفوز بالجائزة وتقدم بالشكر الجزيل الى شركة الليغرو للتجارة وتمنى لها التقدم والنجاح الدائم وعبر عن اعتزازه كون الليغرو شركة بإدارة إماراتية مئة في المئة واعتبرها مثالا للشركات الإماراتية التي تساهم وتعمل من أجل دعم الإقتصاد وتسعى دائما لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وقال الحارث حامد القاسم رئيس مجلس إدارة شركة الليغرو والعضو المنتدب: "ألف مبروك للفائزين ونعد من لم يحالفه الحظ أن الفعاليات والجوائز لن تتوقف وستظل الفرص دائما متاحة ولن نتأخر أبدا عن إسعاد عملائنا والعمل دائما على إرضائهم بجودة المنتجات والخدمات والعلامات التجارية المختارة وأيضا بفرص الربح فكل عميل لدينا هو شريك للنجاح وسنظل داعمين ومساهمين وبفخر لاقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نضع كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله نصب أعيننا دائما (نقول ما نفعل ونفعل ما نقول)

وتابع قائلا: "نحن في شركة الليغرو دائما ما نسعى ونعمل لجلب أفضل المنتجات في كافة مجالات عملنا الى دولة الإمارات العربية المتحدة ليشعر المستهلك معنا دائما بالسعادة ولن نتوقف عن خلق المبادرات والفرص التي تدعم وتساهم في النمو الاقتصادي وفي خلق تجربة فريدة في التسوق".