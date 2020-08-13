الامارات | الأحد 23 أغسطس عطلة رسمية في الجهات الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد 23 أغسطس عطلة رسمية في الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442 في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون يوم الأحد 23 أغسطس الجاري، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 24 أغسطس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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