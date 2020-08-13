الإمارات.. تقنية فحص فيروس كورونا بالليزر في مراكز المسح من المركبة

دأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، توسيع نطاق فحص الليزر باستخدام تقنية «DPI» للراغبين بدخول إمارة أبوظبي في مراكز عدة للمسح من المركبة في الدولة. يأتي ذلك ضمن توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي.

وتتوافر الخدمة في سبعة مراكز فحص بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، ويمكن للراغبين بدخول إمارة أبوظبي حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر، في أيٍّ من تلك المراكز عن طريق تطبيق شركة «صحة».وقالت المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، الدكتورة نورة خميس الغيثي، إنه تم إدراج تقنية DPI، القائمة في مجموعة من مراكز المسح من المركبة في أنحاء دولة الإمارات، تماشياً مع إعلان لجنة الأزمات والطوارئ، ودائرة الصحة في أبوظبي، إذ سيتم توفير الخدمة في المرحلة الأولى بمراكز المسح من المركبة بمدينة زايد الرياضية والكورنيش في أبوظبي، والهيلي في العين، وفي مراكز المسح الوطني بميناء راشد والخوانيج في دبي ورأس الخيمة والفجيرة.

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وأضافت أن توفير هذه الخدمة جاء حرصاً من شركة «صحة»، لتسهيل دخول القادمين إلى إمارة أبوظبي، حيث يمكنهم حجز موعد بسهولة عن طريق تطبيق شركة «صحة»، ومن ثم إجراء الفحص وهم داخل مركباتهم بأحد مراكز أبوظبي أو العين قبل خروجهم من إمارة أبوظبي، أو في أحد مراكز الإمارات الشمالية عند عودتهم.

وأعلنت أنه سيتم توفير الفحص باستخدام تقنية «DPI»، التي تعتمد على أشعة الليزر في مراكز إضافية قريباً.

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