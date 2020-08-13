الشركات الإماراتية تنجح في مواجهة أكبر أزمة صحية تعصف بدول العالم

نجحت الشركات الإماراتية في مواجهة أكبر أزمة صحية تعصف بدول العالم واقتصاداته، من خلال نتائج إيجابية سجلتها شركتا إعمار وبنك أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحققت شركة " إعمار العقارية " أداء اتسم بالمرونة خلال النصف الأول 2020 وذلك بتسجيلها إيرادات بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، من جميع أصولها، وأرباحا صافية بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار).

فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية للمجموعة 5.12 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، وفق النتائج المالية للشركة التي أعلن عنها اليوم.

وقال محمد العبار مؤسس إعمار العقارية في تصريح له، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن النتائج التي تحققت خلال النصف الأول، "أكدت قدرتنا على المحافظة على قوتنا والتعامل مع مختلف الظروف والاستجابة لها بسرعة".

وأضاف العبار: "لقد طبقنا العديد من الاستراتيجيات التي أثبتت مرونة أنشطتنا ومكنتنا من تحقيق هذا الأداء القوي الذي تضمن توسيع النطاق الجغرافي لأعمالنا".

وشددت "إعمار للتطوير" التزامها بتسليم جميع مشروعاتها وفقا للجداول الزمنية المحددة، إذ سلمت الشركة حتى يونيو/ حزيران 2020 أكثر من 64,700 ألف وحدة سكنية في دبي والأسوق العالمية الأخرى، مع أكثر من 43,500 ألف وحدة تم تسليمها في دولة الإمارات.

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وتعمل الشركة حاليا علي إنجاز أكثر من 29 ألف وحدة في الإمارات، إلى جانب 11 ألف وحدة في مشروعاتها قيد التطوير في الأسواق الدولية.

في المقابل، حقق "مصرف أبوظبي الإسلامي" صافي أرباح بلغ 587.6 مليون درهم (160.2 مليون دولار) وصافي إيرادات بقيمة 2.5 مليار درهم (682 مليون دولار)، وفق نتائجه المالية التي أعلنها بشأن النصف الأول من 2020.

وتمكن المصرف وفق تلك النتائج، من الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال مع تحقيق معدل كفاية رأس المال بنسبة 18.18% والتي تعتبر أعلى من الحد الأدنى التنظيمي، إضافة إلى المحافظة على مستويات السيولة الصحية ومحفظة التمويل المرنة حيث وصل معدل تمويل العملاء إلى الودائع 83.1%.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف: "أظهرت هذه الفترة كفاءة ومرونة وحدات أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي، وأكدت المستوى العالي من التفاني والعمل الجاد الذي يبذله فريق العمل".

وأضاف: "حققت استثمارات المصرف على صعيد انجاز أهداف استراتيجيته للتحول الرقمي نتائج إيجابية، شملت تسجيل نمو قوي في قاعدة العملاء والمعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية".

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