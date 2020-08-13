الامارات | ضبط 34 قصاباً متجوّلاً في الشارقة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 34 قصاباً متجوّلاً في الشارقة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الشارقة من ضبط 34 قصاباً متجولاً، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم ومخالفتهم في إطار حرصها على الحد من خطورتهم على الصحة العامة والبيئة، لعدم درايتهم بشروط الذبح وكيفية التخلص من مخلفاته، حيث يعتبر هذا النشاط من السلوكيات السلبية ومشوهات المظهر العام.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة أنها كثفت من حملاتها التفتيشية المختلفة خلال العيد، وعملت على تهيئة جميع مرافقها الخدمية التي تشهد إقبالاً خلال العيد لاستقبال الجمهور وفق إجراءات وقائية واحترازية، خصوصاً في أسواق المواشي والمسلخ المركزي، ضمن خططها التي أعلنت عنها قبل العيد.

وأكد مدير عام البلدية ثابت الطريفي، أن البلدية عملت على تهيئة المسلخ المركزي للتعامل مع الطلب المتزايد على ذبح الأضاحي وحددت مجموعة من الخطوات لاستلام وتسليم الأضحية، حيث بذلت الفرق العاملة في المسلخ وخارجه أقصى طاقاتها لتقديم الخدمة إلى الجمهور، مشيراً إلى أن المسلخ استقبل أكثر من 3046 أضحية خلال العيد، وتم إتلاف 24 أضحية منها نظراً لعدم مطابقتها للمعايير الصحية.

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ونوّه بأن البلدية قامت بإنشاء سوق مؤقتة في منطقة أم فنين خاصة بالمواطنين أصحاب العزب الخاصة، وتم تجهيزها بالكامل على مساحة 16 ألفاً و500 متر مربع للحد من البيع العشوائي للأضاحي، حيث وفرت البلدية أطباء بيطريين داخل السوق للتأكد من صحة الأضحية قبل شرائها، مشيراً إلى أن السوق استقبلت نحو 7215 زائراً خلال أيام العيد، كما استقبل المسلخ المركزي نحو 1065 زائراً.

- بلدية الشارقة كثفت حملاتها التفتيشية خلال العيد وهيّأت جميع مرافقها الخدمية.

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