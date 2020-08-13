الامارات | «طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في المزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في المزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وأبرز هذه الأرقام سيكون (V 12)، وذلك في مزادها العلني «104»، حيث يبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد الموافق 16 أغسطس الجاري، فيما ينطلق المزاد يوم السبت 22 منه في الساعة الرابعة والنصف عصراً بفندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي.

ويمكن للراغبين في الاشتراك في هذا المزاد التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل غير متاح في قاعة المزاد هذه المرة، ولأجل سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة تؤكّد هيئة الطرق والمواصلات للمشاركين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إجراء المزاد العلني، بالتعاون مع إدارة الفندق، وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية العامة، كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتحرص الهيئة من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزادات علنية وإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها، خصوصاً التي تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وتلبي هذه المزادات تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق، وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الإقبال الواسع على هذه المزادات يشهد تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

التسجيل غير متاح في قاعة المزاد للحفاظ على الصحة العامة.

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