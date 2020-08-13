الامارات | «الوزاري للتنمية» يناقش آليات جديدة لضوابط الزواج وتأسـيــــس الأسر في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزاري للتنمية» يناقش آليات جديدة لضوابط الزواج وتأسـيــــس الأسر في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتهيئة دولة الإمارات لدخول خمسين عاماً جديدة، بنقلة نوعية في الخدمات وحزمة من المشروعات الوطنية الجديدة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، أول اجتماعات المجلس الوزاري للتنمية حضورياً، وذلك بمجمع قصر الوطن، بإمارة أبوظبي، في أعقاب التشكيل الحكومي الجديد.

وشدد سموه على قدرة حكومة الإمارات على تطوير وتبني خطط وأساليب عمل مبتكرة، للتعامل الأمثل مع المتغيرات الجوهرية، التي فرضتها الظروف الراهنة على دول العالم كافة.

وناقش المجلس في مستهل أعمال جلسته التنظيم الاستراتيجي للمخزون الغذائي في الدولة، وأكد على توجيهات القيادة بأن الأمن الغذائي خط أحمر، وأنها محل التنفيذ والمتابعة المستمرة، واطلع على عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، والبيانات التي قدمت صورة شاملة عن قدرة المخزون الغذائي في مختلف الظروف، والتنظيم الاستراتيجي لمخزون السلع الغذائية الأساسية في الدولة.

وناقش المجلس، أيضاً، آليات جديدة تتعلق بضوابط الزواج وتأسيس الأسر في الدولة. واستعرض دراسة تتعلق بفحوص المقبلين على الزواج. وأكد ضرورة التركيز على فحوص الأمراض الوراثية قبل الزواج، لضمان تكوين أسرة سليمة، وأفراد أصحاء، وصولاً إلى بناء مجتمع صحي. ووجه المجلس بدراسة الآليات والوسائل، التي من شأنها رفع تنافسية الدولة في المجالات الأسرية على المستوى الدولي.

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وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس الوزاري للتنمية آليات تركيب أنظمة الحرائق في المنازل السكنية للمواطنين والمقيمين، للحد من حوادث الحرائق في المساكن، وحماية الأرواح والممتلكات.

وناقش المجلس عدداً من الاتفاقيات الخليجية المشتركة، والمتعلقة بالجمارك والشؤون الاقتصادية والتعاون التجاري. واطلع على آليات الاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك.

- المجلس وجّه بدراسة آليات ووسائل لرفع تنافسية الدولة في المجالات الأسرية.

- مناقشة آليات تركيب أنظمة الحرائق في المنازل السكنية للمواطنين والمقيمين.

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