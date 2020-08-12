القضاء على تلوث الهواء مع أجهزة تنقية الهواء الذكية

أصبحت جودة الهواء حديث الجميع بسرعة كبيرة، حيث ازداد قلق الناس اليوم بشأن الهواء الذي يتنفسونه، ولا يقتصر ذلك على الهواء الخارجي، فتُعدّ مراقبة جودة الهواء الداخلي من أهم العناصر للحفاظ على بيئة صحية في المنزل أيضاً. إلا أن جودة الهواء من الأشياء التي يصعب التعامل معها على عكس الضباب الدخاني أو الغبار في الخارج، فليس بمقدور سكان المنازل رؤية آثار جودة الهواء الداخلي بالعين المجردة.

يمكن أن تساهم عدة عوامل في رداءة جودة الهواء ومنها المواد الكيميائية الناتجة عن منتجات التنظيف والعطور والدخان الناتج عن الطهي وحتى الغبار والوبر الموجود في شعر الحيوانات الأليفة. ويمكن أن تظهر آثارها على شكل أمراض في الجهاز التنفسي ومضاعفات أخرى في ما بعد. وهناك العديد من الطرق لتحسين جودة الهواء.

توفر مجموعة أجهزة تنقية الهواء من "إل جي إلكترونيكس" سلسلة من الأحجام لتناسب أنماط الحياة والاحتياجات المختلفة لأي منزل ولتضمن جودة الهواء والتنفس في المنزل.

هواء أنقى مع LG PuriCare 360°

يتوفر طِرازان من جهاز PuriCare 360° فردي ومزدوج. ويغطي الطراز الفردي مساحة 58 متر مربع فيما يستطيع أن يغطي المزدوج مساحة 91 متر مربع. ويمتاز الجهاز بتصميم أنيق وبسيط ويمكن تنسيقه مع أي ديكور المنزل. وأبرز ما فيه أنه بغض النظر عن الطراز الذي يختاره سكان المنزل فسيستفيدون من نفس الميزات الرائعة في كليهما. ويعمل PuriCare 360° بمروحة دفع مركزي محورية مع ريشة توجيه وفوهة شيفرون، ويمتاز بتصميم فريد يعزز شفط الهواء ودفعه ويوفر قوة أكثر بنسبة 20% بالمقارنة مع الطرازات التقليدية. وهنا يأتي دور المروحة التي تدور بزاوية 360 درجة فيتم شفط الهواء بالتساوي ودفعه إلى جميع المناطق في الغرفة.

فلترة معززة لتنقية أعمق

تعد قدرات التنقية المتطورة من أبرز مزايا LG PuriCare وتعمل ضمن ثلاث خطوات رئيسية: الأولى هي المرشح الأولي والذي يعمل كطبقة الحماية الأولية ويزيل جزيئات كبيرة من الغبار والمواد الضارة. أما الخطوة الثانية فهي فلتر HEPA الذي يزيل المواد المسببة للحساسية مثل الغبار الناعم والفيروسات والبكتيريا والعفن وغيرها من الجزيئات المسببة للحساسية. والخطوة الثالثة هي فلتر إزالة الروائح الكريهة الذي يتخلص من الروائح المزعجة في المنزل، إضافةً إلى ذلك، يزيل الفلتر المواد الكيميائية والمواد المعروفة بتسببها بالضباب الدخاني.

كما أن طرازات LG PuriCare 360° معتمدة من قبل "الجمعية البريطانية للحساسية" لتحسين جودة الهواء لمن يعانون من الربو والحساسية، ويعد ذلك برهاناً على قدرة أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" على توفير مستويات عميقة من تنقية الهواء وكونها فعالة حتى لمن يعانون من فرط الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

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إمكانية اختيار الأوضاع المختلفة لتعزيز التنقية

يضم PuriCare عدة أوضاع تشغيل لتلبية الاحتياجات المختلفة في جميع أنحاء المنزل. ويستشعر وضع Smart Mode نسبة الملوثات في الهواء ويقرر ما إذا كان جهاز تنقية الهواء بحاجة إلى العمل بأقصى طاقة أو إن كان يتطلب دعماً إضافياً. ويدمج وضع Booster Mode استخدام Clean Booster، الذي يعمل كمروحة تسحب الهواء الإضافي وتدفع بدلاً منه الهواء النظيف في أجواء المكان. وعندما يفعّل المستخدمون وضع Booster Mode، يبدأ Clean Booster بالعمل ويرتفع ويدور لينشر الهواء النظيف في كافة أنحاء الغرفة. وأظهرت الاختبارات أن المنازل تستطيع أن تزيل الغبار بنسبة تصل إلى 74% بشكل أسرع عند استخدام Clean Booster.

فهم أفضل لمستويات جودة الهواء مع المؤشر الذكي Smart Indicator

أدرك فريق "إل جي" زيادة الطلب على تعزيز فهم فاعلية أجهزة تنقية الهواء، مما دفع "إل جي" إلى تصميم المؤشر الذكي Smart Indicator لتوفير معلومات التغيرات الحاصلة في مستوى جودة الهواء في الوقت الفعلي. ويُعدّ المؤشر نظام مشفر وبسيط يعتمد على 4 ألوان رئيسية للإشارة إلى جودة الهواء في الغرفة، فيعني اللون الأخضر مثلاً أن جودة الهواء جيدة والأصفر يعني أن الهواء قابل للتنفس ولكنه بحاجة للتنقية، فيما يعني البرتقالي أن جودة الهواء سيئة وتتطلب التنقية، ويشير اللون الأحمر إلى أسوأ درجة من جودة هواء والحاجة إلى التنقية الفورية. وسيتمكن المستخدمون من رؤية تغيُّر اللون في الوقت الفعلي عند تحسّن جودة الهواء.

سهولة الاتصال بتطبيق ThinQ Smart

يتيح تطبيق LG ThinQ للمستخدمين التحكم بأجهزة "إل جي" ببساطة عن طريق استخدام هواتفهم الذكية. ويتوفر التطبيق للتنزيل على أجهزة Android وiOS ويمكن مزامنته مع جهاز تنقية الهواء ليتمكن المستخدمون من تشغيله عن بُعد. كما يُمكّن تطبيق LG ThinQ المستخدمين من الاطلاع على تحديثات جودة الهواء بالتفصيل ويتيح لسكان المنزل تفعيل الإعدادات المختلفة ومعرفة متى يحتاج الفلتر للتغيير.

الهواء النقي في كل مكان

ويُعتبر جهاز تنقية الهواء LG PuriCare Mini الحل الأنسب لتوفير جودة الهواء الداخلي أثناء التنقل. فنظراً لكونه أول جهاز تنقية هواء محمول في العالم، يُعدّ هذا الجهاز الصغير خفيفاً بما يكفي لحمله بيد واحدة كما أنه لاسلكي ليتمكن المستخدمون من أخذه معهم إلى أي مكان. استمتعوا بالهواء النظيف في كل لحظة مع تقنيات محسنة وضجيج أقل.