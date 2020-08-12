الامارات | وفاة شخص في حادث بين 4 سيارات ودراجة نارية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص في حادث بين 4 سيارات ودراجة نارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص آسيوي في حادث مركب نتيجة اصطدام مركبة بثلاثة سيارات ودراجة نارية على شارع الرباط في منطقة اختصاص الراشدية مساء أول من أمس بحسب مصدر مروري، أفاد بأن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة طراز دودج بأخرى صغيرة طراز نيسان ميكرا وواصلت طريقها لتصدم دراجة نارية ومركبتين آخريين ما أدى إلى وفاة شخص متأثراً بأصاباته البليغة، لافتاً إلى أن الدوريات المختصة انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين حركة السير ونقل المركبات المتعطلة نتيجة الحادث عن الطريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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