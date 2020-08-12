الامارات | محمد بن راشد: طاقات الشباب وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: طاقات الشباب وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات قامت على أفكار شابة في مجالات متعددة كالفضاء والطاقة النووية، مشيراً إلى ضرورة أفكار الشباب وطاقاتهم في مسيرة الوطن.

وقال سموه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، نفخر بأننا دولة شابة قامت على أفكار شابة، نعتز بشبابنا الذين يديرون طموحات شعبنا من استكشاف الفضاء إلى إدارة محطاتنا النووية، وصولاً إلى ترسيخ تنمية اقتصادية مستدامة لبلدنا، نؤمن بأن أفكار الشباب وطاقات الشباب وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا".

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