الامارات | ضبط 34 قصاباً متجوّلاً في الشارقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 34 قصاباً متجوّلاً في الشارقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها كثفت من حملاتها التفتيشية المختلفة خلال عيد الأضحى المبارك، وعملت على تهيئة جميع مرافقها الخدمية التي تشهد إقبالاً خلال العيد لاستقبال الجمهور وفق إجراءات وقائية واحترازية، خصوصاً في أسواق المواشي والمسلخ المركزي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن المسلخ المركزي استقبل أكثر من 3046 أضحية خلال العيد، تم إتلاف 24 أضحية منها لعدم مطابقتها للمعايير الصحية، وأشار إلى أن البلدية استقبلت أكثر من 20 ألف زائر لسوق المواشي في منطقة الجبيل وسوق المواشي المؤقت في منطقة أم فنين والمسلخ المركزي، خلال عيد الأضحى المبارك وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والضوابط والإرشادات الصحية التي قامت بها، حيث استقبل سوق المواشي بمنطقة الجبيل خلال أيام العيد 11 ألفاً و862 زائراً، و7215 زائراً في سوق أم فنين، و1065 زائراً للمسلخ المركزي.

وأكد مدير عام البلدية أن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي تمكنت من ضبط 34 قصاباً متجولاً، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم ومخالفتهم في إطار حرصها على الحد من خطورتهم على الصحة العامة والبيئة.

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