الامارات | "الصحة" تكشف عن 246 إصابة جديدة بـ "كورونا" و232 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 246 إصابة جديدة بـ "كورونا" و232 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 72 ألفاً و630 فحصاً جديداً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، وأعلنت عن تسجيل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 63 ألفاً و212 حالة.
كما تم تسجيل 232 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض "كوفيد-19"، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة الى 57 ألفاً و193 حالة.
وأعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة لمصابين بمرض "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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