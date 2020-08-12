الامارات | بالصور.. تعرف إلى موعد امتحانات الفصول الصيفية الذكية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرف إلى موعد امتحانات الفصول الصيفية الذكية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات طلبة الصف 12 للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم، في 16 أغسطس والمخصصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين بتحسين النسبة في مواد(اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات)، وذلك في الفصول الصيفية الذكية.
وتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 16 من الشهر الجاري، بمادة الدراسات الاجتماعية، وتنتهي بمادة التربية الإسلامية، يوم الاثنين الموافق 24 من الشهر نفسه، وسوف يؤدي الطلبة الامتحانات عن بعد خلال الفترة من 10:30 صباحاً حتى 5:00 مساء.
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