الامارات | استئناف خدمة حافلات المدن قيد التنسيق بين طرق دبي والجهات المختصة

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف خدمة حافلات المدن قيد التنسيق بين طرق دبي والجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ “الإمارات اليوم" استعدادها الكامل لاستئناف رحلات حافلات النقل بين المدن، وأنها تعمل حاليا على التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارات الأخرى، لعودة الخدمة التي توقفت ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية وتنفيذ برامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى الدولة.

وكانت "الامارات اليوم" قد توجهت للهيئة باستفسار حول أسباب توقف الخدمة التي يعتمد عليها عدد من أفراد الجمهور في التنقل للوصول الى مواقع عملهم او لزيارة الأهل والأصدقاء في الإمارات الأخرى، بالإضافة الى استخدامها من قبل العملاء لزيارة الأماكن الترفيهية والسياحية المنتشرة في الإمارات على مستوى الدولة.

ووفقا للهيئة فإن الخدمة متوفرة في الوقت الحاضر بين إمارة دبي وكل من إمارتي عجمان ورأس الخيمة، وان التنسيق جاري لاستئنافها مع باقي الإمارات الا انها لم توضح التاريخ المتوقع للاستئناف.

Advertisements

وكانت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات قد أطلقت في يونيو من العام 2018 خطّا جديدا للحافلات بين دبي والشارقة، أطلقت عليه (E311)، أضيف الى خطوطها الأخرى، معلنة ان إطلاق الخط يهدف الى تلبية الطلب المتزايد على الخدمة للركاب المتنقلين بين الإمارتين يومياً. وخصصت 6 حافلات عادية لخدمة الخط بزمن تقاطر 30 دقيقة، ليكون مسار الحافلات بين محطة مترو الراشدية في دبي، ومحطة الجبيل في الشارقة من الساعة 5 فجراً إلى 12 منتصف الليل.

يذكر أن الهيئة تواصل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية المعتمدة في مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك في كل وسائل المواصلات العامة وفي محطاتها وعند مداخل المحطات وفي محيطها وأيضا في مراكز خدمة العملاء المختلفة، كما تشدد على وجوب التزام الركاب والمتعاملين بتلك الإجراءات التي من أهمها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news