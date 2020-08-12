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الامارات | البحث عن شاب آسيوي مفقود بالفجيرة

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الفجيرة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن شاب آسيوي مفقود بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت شرطة الفجيرة بلاغاً عن تغيّب آسيوي يدعى محمد عثمان فاروق، في العقد الثاني من عمره عن منزل ذويه منذ فترة.

ودعت الشرطة أفراد المجتمع ممن لديه معلومات عن المتغيب التواصل مع غرفة العمليات  092051100أو 999، مؤكدة أن فرق البحث لا تزال مستمرة في عملها للكشف عن أسباب التغيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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