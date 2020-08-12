الامارات | البحث عن شاب آسيوي مفقود بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن شاب آسيوي مفقود بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت شرطة الفجيرة بلاغاً عن تغيّب آسيوي يدعى محمد عثمان فاروق، في العقد الثاني من عمره عن منزل ذويه منذ فترة.

ودعت الشرطة أفراد المجتمع ممن لديه معلومات عن المتغيب التواصل مع غرفة العمليات 092051100أو 999، مؤكدة أن فرق البحث لا تزال مستمرة في عملها للكشف عن أسباب التغيب.

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