الامارات | «الأرصاد»: فرص لتكون سحب ركامية يصحبها سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: فرص لتكون سحب ركامية يصحبها سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع وجود فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح غد، خصوصاً شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية‏ 18 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04، والمد الثاني عند 07:01، والجزر الأول عند الساعة 11:26، والجزر الثاني عند الساعة 02:15. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 14:14، والمد الثاني عند الساعة 05:46، والجزر الأول عند الساعة 08:23، والجزر الثاني عند الساعة 22:34.

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