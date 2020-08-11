الامارات | منح الموافقة لعودة المقيمين في الخارج تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب

شكرا لقرائتكم خبر عن منح الموافقة لعودة المقيمين في الخارج تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارا من تاريخ 12/8/2020 وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.

ودعما لعملية تسهيل إجراءات العودة للمقيمين، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة، ولضمان سهولة استكمال بقية الإجراءات بكل سهولة ويسر، فإن الهيئة تنصح المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة / رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية / عبر الدخول على الرابط uaeentry.ica.gov.ae ،علما أن إجراء تحديث البيانات /اختياري/ للراغبين في التأكد من صحة البيانات و وثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق.

والجدير بالذكر بأن إجراءات رحلة العودة تتمثل في البدء بتحديث البيانات الخاصة المبينة بالموقع المذكور أعلاه /اختياري/، ومن ثم إلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس /كوفيد - 19/ بواسطة المختبرات المعتمدة في الدول، مع التنويه باشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد عن /96/ ساعه قبل الإقلاع، ومن بعد ذلك القيام بحجز تذكرة سفر مع ضرورة إبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي.

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هذا وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لكافة المقيمين عند وصولهم للدولة وفقا للبروتوكولات المعتمدة يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفيروس /كوفيد - 19/، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق الحصن وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم.

وعليه ستواصل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إطلاق المبادرات الوطنية لدعم جهود منظومة العمل الحكومية وفق توجيهات القيادة العليا الرشيدة وبما يحقق أمن وسلامة كافة المقيمين على أرض الوطن.

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