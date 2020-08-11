الامارات | "صحة أبوظبي" : استمرار تعليق العلاج في الخارج باستثناء الحالات المستعجلة والحرجة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" : استمرار تعليق العلاج في الخارج باستثناء الحالات المستعجلة والحرجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الصحة أبوظبي أن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج ما زال مستمراً ويستثنى من ذلك الحالات المستعجلة التي يتعذر علاجها في الدولة بناء على قرار اللجنة الطبية المشتركة.

وأوضحت الدائرة أنها تستقبل طلبات العلاج في الخارج المستعجلة من خلال منصة "تم" حيث يتعين على مقدم الطلب سواء لديه موافقة مسبقة أم لا تقديم الطلب في المنصة مع الأوراق الثبوتية وإرفاق تقرير طبي حديث من أحد مستشفيات الإمارة موجه للدائرة ومعتمد من كل من الطبيب الاستشاري المختص بالحالة و رئيس القسم والمدير الطبي ليتم عرضه على اللجنة الطبية المشتركة للبت في ما إذا كانت الحالة مستعجلة ويتعذر تقديم الخدمة في الدولة أو التنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان حصول المريض على الخدمات الصحية المناسبة بحسب حالته الصحية.

وكانت دائرة الصحة - أبوظبي قد علقت ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت في شهر مارس الماضي وذلك في إطار حرصها على وضع صحة وسلامة المرضى على رأس قائمة الأولويات وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها مواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ والحد من معدلات انتشاره.

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