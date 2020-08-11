شركة عُمان للتأمين تحقق أرباح صافية بقيمة 110,2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020

أعلنت شركة عُمان للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 110,2 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية إلى 245%.

ويصل مجموع إجمالي الأقساط المُكتتبة في نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 2,1 مليار درهم إماراتي (بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي) بينما ارتفع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 5% ليصل إلى 57,6 مليون درهم إماراتي.

في معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال جان لويس لوران جوزي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين: "تمكنّا من تجاوز النصف الأول من هذا العام الحافل بالتحديات بقدرات مالية متماسكة وأداء قوي على مستوى العمليات. وتبرهن النتائج الحالية بوضوح على مكانتنا كشركة تأمين رائدة وذات مكانة استثنائية بين جميع الشركات المُسجلة في الإمارات العربية المتحدة، وبما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى انتقاء المخاطر بشكل أفضل والاحتفاظ بمخاطر أكثر إيجابية في ميزانيتنا العمومية".

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وأضاف جوزي: "نفخر بقيامنا بتعجيل سداد المبالغ المالية الخاصة بجهات تقديم الرعاية الصحية على مدار الأشهر الماضية بهدف دعم هذه الجهات في أثناء ذروة تفشي جائحة كورونا، كما كنا من أوائل الشركات التي تمنح تخفيضات للتأمين على السيارات مراعاة لانخفاض معدلات استخدام السيارات في أثناء فترة الحجر والإغلاق الاقتصادي".

إضافة إلى ذلك، تجسدت نقطة قوة الميزانية العمومية لشركة عُمان للتأمين في التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني، حيث عدّلت مؤسسة التصنيف الائتماني التي يقع مقرها في الولايات المتحدة "أيه إم بيست" تصنيف النظرة المستقبلية لشركة عُمان للتأمين من المستوى السلبي إلى المستوى المستقر وأكّدت على استمرار تصنيف القوة المالية للشركة في المستوى "A". كما تتمتع الشركة بتصنيف "A2" من مؤسسة موديز و"A-" من مؤسسة ستاندرد أند بورز.

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