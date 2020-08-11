نهيان بن مبارك يفتتح الفرع التاسع لمجموعة سالم الشعيبي للمجوهرات في العين

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تم افتتاح الفرع التاسع لمجموعة سالم الشعيبي للمجوهرات وذلك في مدينة العين في مركز المدينة.

وحضر الافتتاح مجموعة من الشيوخ ورجال الدولة والأعمال، وكان من أبرز الحضور كل من سالم الشعيبي مالك العلامة والشيخ أحمد سرور الظاهري والشيخ مسلم بن حم العامري، وسعادة خلفان النايلي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمستشار سعادة محمد سالم الظاهري، وسعادة مبارك سعيد الشامسي، ورجل الأعمال سلطان راشد الظاهري، والاعلامي المتميز منذر المزكي ولفيف من كبار الضيوف.

وأشاد الشيخ نهيان أثناء جولته بالمتجر الجديد بتصاميم المجوهرات الموجودة والديكورات المتميزة، ويعتبر هذا الفرع وهو الثاني في العين أكبر محل مجوهرات في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة قال سالم الشعيبي:"يسعدنا أن نفتتح الفرع الجديد من محلاتنا في إمارة العين بالتزامن مع مرور 50 عاما على تسلم سمو الشيخ طحنون بن محمد منصب ممثل حاكم أبوظبي في العين الامارة الجميلة، ونحن نقدم في هذا المتجر المتميز 50 ألف قطعة من الذهب والالماس المزين بالأحجار الكريمة وكلها مصممة ومنفذة على أيدي أمهر المصممين في مصانعنا ونحن نفتخر كوننا من أوائل شركات المجوهرات الاماراتية التي عملت في هذا المجال منذ أكثر من 50 عاما.

وأضاف الشعيبي: لقد أثبتنا من خلال هذا الافتتاح قوة وعزم رجال الأعمال الإماراتيين في تحدي مختلف الأزمات ومنها جائحة وباء كورونا التي أصابت العالم، والعمل بكد وعزم دائما للمواكبة في النهوض الاقتصادي لدولة الإمارات الذي أثبت متانته ضمن بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين من كل دول العالم.