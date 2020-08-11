الامارات | "صحة" تدرج فحص "كورونا السريع" في مراكز المسح من المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تدرج فحص "كورونا السريع" في مراكز المسح من المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، توسيع نطاق فحص الليزر باستخدام تقنية DPI للراغبين بالدخول إلى إمارة أبوظبي في عدة مراكز للمسح من المركبة في دولة الإمارات.

وتتوفر الخدمة في 7 مراكز فحص على مستوى الإمارات ويمكن للراغبين بدخول أبوظبي حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر في أي من تلك المراكز عن طريق تطبيق شركة "صحة".

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وقالت المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة"، الدكتورة نورة خميس الغيثي، أنه تم إدراج تقنية DPI القائمة في مجموعة من مراكز المسح من المركبة في أنحاء دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع إعلان لجنة الأزمات والطوارئ، ودائرة الصحة في أبوظبي، إذ سيتم توفير الخدمة في المرحلة الأولى في مراكز المسح من المركبة بمدينة زايد والكورنيش في أبوظبي، والهيلي في العين، وفي مراكز المسح الوطني بميناء راشد والخوانيج في دبي، ورأس الخيمة والفجيرة.

وأضافت أن توفير هذه الخدمة جاء حرصا من شركة "صحة" لتسهيل دخول القادمين إلى إمارة أبوظبي، حيث يمكنهم حجز موعد بسهولة عن طريق تطبيق شركة "صحة" ومن ثم إجراء الفحص وهم داخل مركباتهم في أحد مراكز أبوظبي أو العين قبل خروجهم من أبوظبي، أو في أحد مراكز الإمارات الشمالية المذكورة عند عودتهم.

وأوضحت أنه سيتم توفير الفحص باستخدام تقنية DPI التي تعتمد على أشعة الليزر في مراكز إضافية قريباً بمشيئة الله.

ويتم حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر عن طريق تطبيق شركة صحة، ودفع تكلفة الفحص التي تبلغ 50 درهماً، بحيث يتم أخذ عينة دم عند زيارة المركز لفحص العينة وإظهار النتيجة خلال دقائق، وفي حال أظهرت النتيجة بأن هناك حاجة لإجراء مسحة الأنف فيتم إجراء المسحة، ومن ثم يتعين على المراجع عزل نفسه لحين ظهور نتيجة المسحة، أما في حال أظهرت النتيجة عدم الحاجة لذلك، فسيستلم المراجع رسالة نصية قصيرة تمكنه من دخول إمارة أبوظبي خلال 48 ساعة من تاريخ ظهور النتيجة.

الجدير بالذكر أن مراكز المسح في أبوظبي والعين تعمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 صباحاً كما تعمل مراكز المسح في الإمارات الشمالية على مدار 7 أيام من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً.

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