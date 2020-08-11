دولة الإنسانية.. مبادرة إماراتية عاجلة لدعم ومساندة الشعب اللبناني

أطلقت حملة "الإمارات تتطوع" مبادرة وطنية إنسانية عاجلة لمواطني ومقيمي الإمارات تحت عنوان "من الإمارات ومن أجل لبنان" بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

تأتي المبادرة تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق نظراً لما ألمّ به من خسائر بعد انفجار مرفأ بيروت الذي ترك آثاره على الأسر ومنازلها، وهي دعوة إنسانية عاجلة لمواطني ومقيمي الإمارات للتطوع ومساندة أشقائنا في لبنان، وذلك عبر التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع "متطوعين. إمارات".

وتتضمن المهام الموكلة للمتطوعين في الفترة ما بين 10 - 25 أغسطس/آب الجاري جمع وفرز المستلزمات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق.

ومن أجل دعم إعمار لبنان دعت المبادرة جميع المتخصصين في مجال الهندسة من مواطنين ومقيمين في الإمارات للتطوع وتعزيز دورهم التخصصي في فرز مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار لبنان، وتسريع إرسالها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الفترة من 15 أغسطس/آب الجاري إلى 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وستقدم مبادرة "من الإمارات ومن أجل لبنان" الدعم المتكامل والعاجل للشعب اللبناني الشقيق وفق الأولويات والاحتياجات الرئيسية، كالمستلزمات الطبية والغذائية وغيرها من الضروريات العاجل توفيرها، بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات ولبنان.

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إلى جانب أهم الاحتياجات التي تتطلب توفيرها بشكل عاجل للحد من أثر الظرف الراهن على المتضررين.

وانطلقت الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع" التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات أوائل أبريل/نيسان الماضي تحت مظلة منصة "متطوعين. إمارات".

بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع الإماراتية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار رؤيتها لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الإمارات وتعزيز التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وتستهدف الحملة دعم جهود المتطوعين على مستوى الإمارات وتسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد المجتمع وإشراكها في عملية التطوع من خلال نوعين من التطوع، هما: الميداني والافتراضي وضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات.

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