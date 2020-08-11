الامارات | الإمارات تسجل أقل إصابات بـ «كورونا» منذ 131 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل أقل إصابات بـ «كورونا» منذ 131 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإحاطة الإعلامية للحكومة، أمس، عن تسجيل أقل عدد إصابات بـ«كورونا» منذ 131 يوماً حيث تم تسجيل 179 إصابة جديدة، مجددة الدعوة لأفراد المجتمع إلى المشاركة في التجربة السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لفيروس (كوفيد-19) «التجارب لأجل الإنسانية».

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية، الدكتور عمر الحمادي، إنه «تم إجراء 58 ألفاً و953 فحصاً جديداً، والكشف عن 179 حالة إصابة بمرض (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات في الدولة إلى 62 ألفاً و704 حالات، كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة، لتبلغ حالات الشفاء في الدولة 56 ألفاً 766 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية»، مشيراً إلى أنه لايزال 5581 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

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