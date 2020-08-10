الامارات | توسيع نطاق الفحص بتقنية DPI المعتمدة على أشعة الليزر

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شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع نطاق الفحص بتقنية DPI المعتمدة على أشعة الليزر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، وسعت شركة صحة بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي نطاق فحص الليزر باستخدام تقنية DPI للراغبين بالدخول إلى إمارة أبوظبي في عدة مراكز للمسح من المركبة.
وتوفر الخدمة 7 مراكز فحص على مستوى الدولة ويمكن للراغبين بدخول إمارة أبوظبي حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر في أحد تلك المراكز عن طريق تطبيق شركة صحة.
وفي حال كانت النتيجة إيجابية فلا بد من إجراء فحص مسحة الأنف PCR، وأما النتيجة السلبية فسيتم إرسالها للمراجع برسالة نصية تمكنه من دخول الإمارة خلال 48 ساعة من وقت استلام النتيجة.
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