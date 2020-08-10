الامارات | جواهر القاسمي تطلق حملة "سلامٌ لبيروت"

شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر القاسمي تطلق حملة "سلامٌ لبيروت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر حسابها على تويتر حملة "سلام لبيروت" بهدف توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية " بيروت " الأسبوع الماضي .

وتركز المرحلة الأولى من الحملة التي تشرف عليها مؤسسة القلب الكبير على مساكن الإيواء والغذاء والعلاج بالتنسيق مع لجان الطوارئ والجهات المحلية المختصة، كما تشمل المشاركة في إزاحة الأنقاض وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات وتحديد مستلزمات إعادة الترميم إلى جانب توفير حلول لتحديات الإنارة والصرف الصحي والسلامة العامة.

وتفتح الحملة باب التبرع عبر الرابط التالي

https://bh.ikhair.net/ml/lebn كما تتيح التبرع عبر التحويل المصرفي من خلال مصرف الشارقة الإسلامي عبر الرمز الدولي للتحويل: AE900410000011430430024 والشيكات والدفعات الإلكترونية أو النقدية المباشرة من خلال التواصل مع مؤسسة القلب الكبير عبر الهاتف 0557574930 .

وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي في تغريدات لها على حسابها في تويتر : " مصاب لبنان هو مصابنا جميعا وآلام بيروت آلام كل العرب والمخلصين حول العالم لواجبهم الأخلاقي والإنساني ولا يسعنا أمام هذا الحادث المأساوي إلا أن نكون إلى جانب إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أحباءهم أو منازلهم وأمنهم لنخفف عنهم هول مصابهم ونساعدهم على تخطي هذه المحنة".

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وأضافت سموها " إن حملة "سلام لبيروت" تترجم الموقف الثابت والصادق لإمارة الشارقة تجاه الأشقاء في كافة البلدان العربية وتجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتمثلة في الوقوف إلى جانب الشعوب في محنتها ومصابها ومساعدتها على مواجهة تحدياتها على مختلف الصعد".

ودعت سمو الشيخة جواهر القاسمي المجتمعات العربية بمؤسساتها وأفرادها للوقوف إلى جانب بيروت وتوفير ما تحتاجه لعبور هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة أن دعم لبنان في هذا الظرف الصعب واجب على كل عربي لما يمثله هذا البلد من مكانة حضارية وثقافية وفنية وعلمية تركت آثارها النيرة في جميع المجتمعات العربية وشكلت وجهة للمثقفين الطموحين.

وقالت سموها :" لبنان يستحق السلام والأمان وهذا وقت الوفاء، ومن خلال هذه الحملة نريد أن نقول لكل عائلة وفرد في لبنان وفي عاصمتها الجميلة بيروت بشكل خاص من الشارقة والإمارات نحن معكم ..فسلامة مجتمعاتنا لا تتجزأ وندعو الله أن يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويرد المفقودين إلى أحضان عائلاتهم وأن يخفف أحزان من فقدوا أحباءهم " .

وبدأت مؤسسة القلب الكبير المؤسسة الإنسانية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم منذ اليوم الأول بالتواصل مع شركائها في لبنان بهدف حشد الجهود وجمع التبرعات والتنسيق مع اللجان والجهات المعنية في العاصمة اللبنانية " بيروت " لتوصيل المساعدات وتوجيهها نحو الحالات الأكثر تضررا .

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