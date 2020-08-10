الامارات | ‏ 1.4 مليون معاملة أنجزتها «التوطين» عبر مركز الاتصال

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شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون معاملة أنجزتها «التوطين» عبر مركز الاتصال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مركز الاتصال التابع لها (80060) أنجز أكثر مليون و467 ألفا و591 معاملة أنجزها مركز الاتصال 80060 التابع لـ #وزارة_خلال النصف الأول من العام الجاري ( 2020)، بنسبة زيادة تجاوزت 16% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت الوزارة أن المركز قام بالرد على مليون و259 ألفا و550 اتصالاً، بنسبة ارتفاع تجاوزت 19% خلال نفس الفترة من 2019.
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