"سيتي سنتر الشارقة" يحتفل بموسم الصيف بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمجموعة من الجوائز المذهلة تتضمن 12 سيارة "بي أم دبليو أكس2"

مع عودة المتسوقين إلى ارتياد مراكز التسوق، أعلن "سيتي سنتر الشارقة" عن تعاونه مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة للترحيب بالمتسوقين على طريقته ومنحهم مكافآت مميزة من خلال مجموعة واسعة من الجوائز في إطار حملة الصيف المتواصلة على مدى شهر واحد. ويمكن للمتسوقين من الفترة الممتدة من 22 يوليو وحتى 21 أغسطس الدخول في السباق للفوز بواحدة من 12 سيارة "بي أم دبيلو أكس 2" الفاخرة الجديدة من فئة الدفع الرباعي المدمجة، بالإضافة إلى قسائم الهدايا وإقامات فندقية. ولتحقيق المزيد من تجارب التسوق الممتعة، سيحصل المتسوقون في سيتي سنتر الشارقة على أربعة أضعاف نقاط مكافآت "شير" لدى تسوقهم في المركز أيام السبت.

ويستطيع المتسوقون في "سيتي سنتر الشارقة" الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، بمجرد إنفاقهم مبلغ 200 درهم في أي متجر واستبدال وصولات مشترياتهم عند مكاتب خدمة العملاء. سيتم تتويج الفائزين وتوزيع الجوائز أسبوعياً من خلال منح سيارتين من طراز "بي أم دبليو أكس 2"، بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 30 ألف درهم، إلى جانب العديد من الجوائز المميزة الأخرى. وكجزء من الحملة الواسعة النطاق، سيتم اختيار الفائزين من منافذ مختلفة، في حين ستختتم المسابقة الكبرى الخاصة بالحملة بتتويج خمسة سائقين محظوظين سيحصلون على الجائزة الكبرى وهي سيارة "بي أم دبليو أكس2" لكل واحدٍ منهم، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 20 و 21 أغسطس في "سيتي سنتر الشارقة".

يقدم "سيتي سنتر الشارقة" للمتسوقين مزيجاً متنوعاً من متاجر التجزئة والتي تشمل متاجر واسعة النظاق مثل كارفور وشرف دي جي ومنافذ تقدم خيارات قيّمة مثل "سبلاش" و "ماكس" و "أتش أند أم" و"هوم بوكس".