الامارات | راسب باختبارات القيادة يدفع 5000 درهم لعامل نظافة مقابل الرخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن راسب باختبارات القيادة يدفع 5000 درهم لعامل نظافة مقابل الرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل نظافة باحدى مراكز تعليم قيادة السيارات المتعاقدة مع هيئة الطرق والمواصلات لاختبار الأشخاص الراغبين في الحصول على رخص القيادة، لتقاضيه رشوة 5000 درهم بعد إقناعه أحد المتقدمين المحبطين من تكرار الرسوب، بامتلاكه نفوذ مع عامل نظافة آخر هارب لمساعدته في اجتياز الاختبار، كما تشمل القضية الشخص الذي منح الرشوة لعامل النظافة المتهم.

وقال المتهم الأول إنه كان يجلس مع زميله الهارب قبل اربعة أيام من الواقعة وأبلغه الأخير أن لديه علاقات مع الفاحصين وبإمكانه مساعدة أي شخص في اجتياز الفحص بنجاح مقابل أن يدفع هذا الشخص مبلغ 5000 درهم، وعرض عليه البحث عن راغبين في ذلك مقابل 500 درهم يحصل عليها المتهم وباقي المبلغ للفاحص.

وأضاف أنه التقى المتهم الثاني الذي كان محبطاً بسبب رسوبه في اختبار القيادة ثلاث مرات متتالية فعرض عليه مساعدته مقابل 5000 درهم، فوافق المتهم الثاني وتبادلا أرقام هواتفهما، وتواصلا سوياً عبر تطبيق واتس أب، وأرسل إليه نموذج الفحص، ثم أعاد إرساله لزميله الهارب ففاوضه الأخير على عمولته وعرض عليه 300 درهم فقط، لكنه أصر على تقاضي 500 درهم، واتفقا وشرعا في تنفيذ الجريمة.

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وأشار عامل النظافة المتهم إلى أنه قابل المتهم الثاني "الراشي" في موعد اختبار الفحص وحصل منه على 5000 درهم، وأخذ عمولته واحتفظ ببقية المبلغ لتسليمه لزميله الهارب حتى يسلمه بدوره إلى الفاحص، بعد اجتياز المتقدم الراشي للاختبار بنجاح، إلا أنه فوجئ بأحد الفاحصين يحضر إليه ويخبره بأنه شاهده أثناء استلام المبلغ من الرجل، وسأله عما يحدث، فاعترف له بالجريمة ما دفع الفاحص إلى إبلاغ الشرطة والقبض عليه.

من جهته اعترف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة كذلك بالتهمة المسندة إليه، لافتاً إلى أنه كان محبطاً بسبب فشله المتكرر في تجاوز اختبار القيادة، وشاهده المتهم الأول بعد رسوبه، فعرض عليه مساعدته مقابل مبلغ 5000 درهم، لافتاً إلى أنه وافق وسلمه المبلغ في يوم اختبار الفحص، ثم توجه لإجراء الاختبار وعند عودته فوجئ بالشرطة وعلم أنه متهم في الدعوى.

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