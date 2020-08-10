شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. تعرف إلى منافذ بيع الزي المدرسي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم 22 منفذ بيع الزي المدرسي في دبي، وتخدم هذا العدد من المنافذ مناطق الإمارة كافة. وأدخلت الوزارة تعديلاً على الزي المدرسي المعتمد لطلاب الحلقة الثالثة بنين، الذي بات إلزامياً، ليتكون من «تي شيرت» أبيض، يحمل شعار المدرسة الإماراتية على الصدر، وبنطلون كحلي اللون مخطط بالأزرق، وفق مرتكزات مستمدة من البيئة المدرسية، وما يتصل بها من أصول وضوابط تربوية.

ويتماشى اعتماد الزيّ مع أهداف وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم متكافئ، وبيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة على التعلم وفق فلسفة تربوية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات التربوية والمناهج، وعلى التطوير المستمر لمحاور المنظومة التعليمية في المدرسة الإماراتية، لخلق جيل متمكن من مهارات العصر ومتطلبات المستقبل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصورة.. تعرف إلى منافذ بيع الزي المدرسي في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.