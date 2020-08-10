الامارات | شرطة عجمان تحذر أفراد المجتمع من الابتزاز الالكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تحذر أفراد المجتمع من الابتزاز الالكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة عجمان افراد المجتمع من الابتزاز الالكتروني وخطورة التجاوب مع المبتزين، وتنوه بضرورة ابلاغ الشرطة في حال التعرض للابتزاز باستخدام خدمة شارك مع الأمن أو بالاتصال على الرقم 067034317 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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