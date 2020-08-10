الامارات | الدفاع المدني يسيطر على حريق بمستودعات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يسيطر على حريق بمستودعات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت الدفاع المدني في دبي على حريق شب اليوم في مستودعات تابعة للسوق الحرة بمنطقة أم الرمول، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد في الساعة الثانية ظهراً فانتقل فرقة تابعة لمركز الراشدية.

وقامت بالسيطرة على الحادث خلال ربع ساعة من البلاغ، وبدأت عمليات التبريد مباشرة بعد تطويق النيران وإطفائها ومنعها من الامتداد إلى الأماكن المجاورة.

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