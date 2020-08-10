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الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن ترقية وتعيين رئيس للدائرة القانونية لحكومة الشارقة

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الشارقة-وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2020م بشأن ترقية وتعيين رئيس للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة المستشار الدكتور/ منصور محمد بن نصّار إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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