الامارات | «تاكسي دبي» تبحث 42 فكرة مبتكرة لما بعد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تبحث 42 فكرة مبتكرة لما بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات الخطوات المستقبلية لتلبية احتياجات مرحلة ما بعد الجائحة، خلال ورشة عمل حوارية بعنوان «مختبر خطوات من أجل الاستعداد لعام ما بعد (كورونا)».وتم خلال الورشة، التي حضرها المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة تاكسي دبي، عبدالمحسن يونس، والمدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الدكتور يوسف آل علي، طرح 42 فكرة جديدة للتعامل مع تبعات «كورونا»، وخلق بيئة عمل أكثر مرونة وسرعة لتواكب التغيرات والأولويات، وترسم سيناريوهات مستقبلية جديدة تتلاءم مع العمل المؤسسي للعبور الى ما بعد الجائحة.

وقالت المؤسسة إنها سعت من خلال الورشة إلى استخلاص أفكار واقتراحات مبتكرة وحلول استثنائية يسهُل تطبيقها وقياس أثرها من حيث إحداث تغيير إيجابي في تطوير منظومة العمل وجودة الخدمة في مؤسسة تاكسي دبي، وصياغة استراتيجية جديدة عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق تغطي احتياجات التنقل في المستقبل، وعقد شراكات استراتيجية، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصاديةـ بالإضافة إلى تبني التقنيات الذكية واستراتيجية التحول الرقمي، لاستكشاف فرص جديدة والبناء عليها، التي تتيح خلق فرص جديدة بالاستفادة من البيانات المتوافرة لتجاوز الأزمات والتحديات.

وأشارت المؤسسة إلى أن التحولات الكبيرة التي شهدها العالم في ظل فترة «كوفيد- 19»، ألقت بظلالها على أوجه جميع النشاطات، وجعلتنا نفكر بطريقة مختلفة تعكس جاهزيتنا لفترة ما بعد أزمة «كورونا»، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، موضحة أن أحد تحديات هذه الأزمة يكمن في إعادة رسم الخطط بصورة جديدة، وأنه من خلال هذه الورشة حرصنا على الخروج بتوصيات عمل ملموسة تهدف إلى إسعاد الناس، ليستفيد منها المتعاملون والسائقون والموظفون في تطوير منظومة العمل.

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