الامارات | ارتباط عاطفي وراء خطف امرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباط عاطفي وراء خطف امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خمسة آسيويين، اشتركوا في خطف امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً، بأوامر من متهم سادس هارب، ارتبط عاطفياً بالمجني عليها، وأراد إرغامها على السكن معه.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت تسير في منطقة رأس الخور، وفوجئت بالمتهم الهارب وشخصين معه يحاصرونها ويسحبونها بقوة إلى مركبة أجرة يقودها متهم آخر، وأجلسوها في المنتصف بين متهمين، ووضع المتهم الهارب يده على فمها حتى لا تصدر صوتاً أو تستنجد بأحد.

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وأضافت أن المتهم الهارب خطط لهذه الجريمة مع الآخرين، لأنه كان يريد إجبارها على السكن معه، كونهما ارتبطا بقصة حب قبل أن تعرف أنه متزوج وتنفصل عنه، مشيرة إلى أنها أسقطت حقيبة يدها وهاتفها حين تعرضت للخطف.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من شاهد عيان عن وقوع جريمة خطف لامرأة في طريق عام باختصاص مركز شرطة الراشدية، فتم الانتقال وتحديد سيارة الأجرة المستخدمة في الجريمة، ومن ثم معرفة هوية المتهمين والقبض عليهم، ما عدا المدبّر الذي كان يعيش سابقاً مع المجني عليها، قبل أن تكتشف أنه متزوج، ولديه أبناء، ففرت من منزله، ما دفعه إلى التخطيط للجريمة بتوزيع المتهمين إلى فريقين، الأول في السيارة المستخدمة للخطف، والآخر في مركبة أخرى، واتجهوا بها إلى وكر يديره المتهم الهارب في منطقة النهدة، لافتاً إلى أن البحث جارٍ عن الأخير.

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