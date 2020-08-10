الامارات | مدرسة تدعو طلبتها المسافرين إلى العودة قبل 15 الجاري

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة تدعو طلبتها المسافرين إلى العودة قبل 15 الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مدرسة خاصة في دبي طلبتها المسافرين للعودة إلى الدولة قبل 15 من الشهر الجاري، حتى يتسنى لهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً قبل بدء العام الدراسي الجديد (2020/2021)، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المدرسة للوقاية من عدوى فيروس «كورونا».
ودعت في تعميم وزعته عليهم أخيراً إلى توفير الوقت اللازم للحجر المنزلي، بعد العودة من السفر، للتأكد من خلو الطلبة وذويهم من أي إصابة بأمراض تنفسية أو بفيروس «كوفيد-19»، مشددة على ضرورة قياس حرارة أبنائهم يومياً قبل الخروج من البيت إلى المدرسة.
وشددت على تقديم الطلبة والموظفين نتيجة سلبية لاختبار «كورونا»، بحيث يجرى قبل خمسة أيام من تاريخ بدء الدراسة على الأكثر.
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