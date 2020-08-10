الامارات | %86 نسبة إنجاز «المدن المراعية للسن» بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن %86 نسبة إنجاز «المدن المراعية للسن» بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، خلال النصف الأول من عام 2020، عدداً من الإنجازات، حيث بلغت النسبة التراكمية لإنجاز الخطة الاستراتيجية منذ انطلاق البرنامج في 2017 وحتى النصف الأول من 2020، 86%، نتيجة حرص مكتب الشارقة للمدن المراعية للسن على متابعة واستكمال المبادرات والأنشطة التي تطلقها المؤسسات والجهات، ضمن خطته الاستراتيجية 2017-2020.

وأوضحت مشرف برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، عائشة هاشم، أنه يوجد 189 معياراً لقياس مدى الالتزام بمفهوم المدن المراعية للسن، وتشترك 24 جهة حكومية بالإمارة في تطبيق هذه المعايير، وعليه يتم رصد التغير والتطور بتحقيق هذه المعايير بمدن إمارة الشارقة، لافتةً إلى أن نسبة توافر معايير المدن المراعية للسن في الإمارة خلال النصف الأول من 2020 بلغت 78%.

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ومنذ انطلاق البرنامج في 2017 وحتى النصف الأول من 2020، بلغت نسبة الإنجاز في معيار المساحات الخارجية والأبنية خلال النصف الأول من العام الجاري 74%، ومعيار النقل بلغت نسبة إنجازه 82%، ومعيار الإسكان بلغت نسبة الإنجاز فيه 100%.

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