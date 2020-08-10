الامارات | خادمة تسرق مخدومتها لعدم سداد مستحقاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تسرق مخدومتها لعدم سداد مستحقاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت خادمة آسيوية مخدومتها بسرقة جميع مقتنياتها من مجوهرات وساعات ثمينة ونظارات وعطور وأموال، بدعوى أن المجني عليها لا تدفع لها مستحقاتها، وقبضت شرطة دبي على المتهمة، وأحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المسروقات شملت 12 حلق أذن، و28 خاتماً، وطقم ألماس، وسلاسل، وأساور، وولاعة ثمينة، ونظارة شمس، وساعتين من نوع «شوبارد» و«كارتيين»، وحقائب يد ثمينة، إضافة إلى 47 ألف درهم، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها تعمل لدى المجني عليها مقابل راتب شهري، لكن الأخيرة لم تلتزم بسداد راتبها، فخططت لسرقتها، واستغلت وجودها في دورة المياه، وسرقت جميع مقتنياتها.

Advertisements

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تم القبض على المتهمة مباشرة بعد البلاغ، وعُثر على المسروقات في حقيبة سفر بمقر إقامتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news