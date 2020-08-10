الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من التوظيف الوهمي عبر الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من التوظيف الوهمي عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور الباحث عن العمل من الوقوع في شرك التوظيف الوهمي الإلكتروني، وانتحال أسماء شركات مشهورة، والذي يعد أحد أساليب النصب الهاتفي التي انتشرت نتيجة تداعيات فيروس «كورونا».

وناشدت الباحثين عن فرص العمل ضرورة توخي الحذر، وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم للوظيفة، ويمارس معظمها النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال إيهام الباحثين بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها، ومن دون وجود وظائف حقيقية، إضافة إلى أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطلب مبالغ مالية أو بيانات سرية أو شخصية.وأوضحت أن بعض المحتالين لديهم أساليب إجرامية في استغلال الأشخاص من طالبي الوظائف من خلال التواصل والاتصال مع الضحية عبر إنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت، بهدف الاستيلاء على أموال الغير بالحيلة والخداع.

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