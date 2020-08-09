الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند 05:00 والجزر الأول عند الساعة 10:45 والجزر الثاني عند الساعة 23:34 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 13:17 والثاني عند الساعة 02:34 والجزر الاول عند الساعة 20:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

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