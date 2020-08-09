الامارات | 7000 طالب يؤدون "إمسات" غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن 7000 طالب يؤدون "إمسات" غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ غدا تطبيق اختبار الإمارات القياسي (امسات) لنحو 7000 من طلاب الجامعات الخاصة والحكومية، بجانب عدد من طلاب البعثات والمرشحين للحصول على منح تعليمية من دواوين أولياء العهود، وخريجي السنوات السابقة والمرشحين للتوظيف في وزارة التربية والتعليم، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مراكز الاختبارات المعتمدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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